A Palermo gli artisti sfidano il Covid nel segno della tradizione alla mostra mercato Fieravecchia

Fino a giovedì 24 dicembre, dalle ore 10 alle 19, nella storica Piazza Rivoluzione di Palermo, parte la terza edizione della mostra mercato, Fieravecchia E' il nome del mercato che si svolgeva, sin dal 1200, nell'omonima area palermitana, limitrofa ai Lattarini. Era un'area ricca di botteghe artigiane e, per questo, luogo di scambio di sapere e cultura. Sulla scia della voglia di ripresa, arte, design, artigianato si riuniscono all'interno dello Spazio Arèa per esprimere il proprio orgoglio culturale attraverso opere, manufatti, prodotti, suggestioni ed idee. Lo Spazio di Fieravecchia Lo Spazio Arèa da tempo sposa l'idea di ridare nuovo impulso ad un vecchio centro produttivo ed economico della città rievocando le identità ...

