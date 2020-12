CorriereCitta : A ottobre produzione industriale ancora in rialzo - Roby_Caragnano : RT @FondazioneErgo: #OsservatorioIndustria - Positivi i dati .@istat_it di ottobre relativi alla #produzione industriale: +1,3% rispetto a… - Agenpress : Industria: Istat, produzione ottobre +1,3% su mese - FondazioneErgo : #OsservatorioIndustria - Positivi i dati .@istat_it di ottobre relativi alla #produzione industriale: +1,3% rispet… - repubblica : RT @rep_economia: Istat, segnali di ottimismo dall'industria: migliora la produzione a ottobre [aggiornamento delle 10:50] -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre produzione

È disponibile a partire da venerdì 11 dicemre su Netflix, la nuova creatura di Ryan Murphy: The Prom. Il regista ha radunato un cast stellare per raccontare la storia della giov ...La quattordicesima edizione di X Factor è stata l'ultima per Alessandro Cattelan da conduttore del celebre talent show.