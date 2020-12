A Bergamo si indaga sulla rimozione di un rapporto dell’Oms sulla risposta italiana all’emergenza Covid

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)La procura di(la provincia lombarda più colpita durante la prima ondata) sta svolgendo le indagini preliminarisupposta negligenza da parte delle autorità italiane nella gestione sanitaria della prima ondata di-19. L’inchiesta è stata avviata per verificare l’eventuale coinvolgimento del ministero della Salute nelladi un report dal sito dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), pubblicato online il 13 maggio scorso, che denunciava il mancato aggiornamento del piano pandemico italiano, rimasto fermo all’epidemia di Sars del 2006. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Guardian, lasarebbe avvenuta su pressione del vicedirettore generale per le iniziative strategiche ...

Sembra che non fosse aggiornato da anni, se non per la data: lo diceva anche l'OMS, ma poi ha cancellato un rapporto e ora impedisce ai ricercatori di collaborare con le indagini ...Zambon era stato convocato ieri per testimoniare dal pool di magistrati guidati dal procuratore Antonio Chiappani. Nelle mail svelate dal programma Report, era riportato uno scambio tra lui e Ranieri ...