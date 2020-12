5 serie che sono identiche ad altre serie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel corso degli anni il numero delle serie prodotte in tutto il mondo si è moltiplicato a dismisura. E anche se ogni produzione cerca un approccio originale, ci sono generi peri quali è difficile scansare i cliché. Più di frequente, poi, capita che quando uno show diventa di successo si tenti di replicarne alcuni aspetti, nella speranza di ottenere il medesimo risultato. A volte, però, le premesse narrative o stilistiche sono così simili che viene da pensare di trovarsi di fronte a copie piuttosto sbiadite dell’originale. Vediamo qualche esempio lampante: 1. The Wilds – Lost https://www.youtube.com/watch?v=5ZKl2CDRh-8 Nella nuova serie The Wilds, che parte l’11 dicembre su Amazon Prime Video, un gruppo di ragazze adolescenti, ognuna con un passato più o meno problematico alle spalle, ... Leggi su wired (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel corso degli anni il numero delleprodotte in tutto il mondo si è moltiplicato a dismisura. E anche se ogni produzione cerca un approccio originale, cigeneri peri quali è difficile scansare i cliché. Più di frequente, poi, capita che quando uno show diventa di successo si tenti di replicarne alcuni aspetti, nella speranza di ottenere il medesimo risultato. A volte, però, le premesse narrative o stilistichecosì simili che viene da pensare di trovarsi di fronte a copie piuttosto sbiadite dell’originale. Vediamo qualche esempio lampante: 1. The Wilds – Lost https://www.youtube.com/watch?v=5ZKl2CDRh-8 Nella nuovaThe Wilds, che parte l’11 dicembre su Amazon Prime Video, un gruppo di ragazze adolescenti, ognuna con un passato più o meno problematico alle spalle, ...

Rinaldi_euro : Grazie per le emozioni che ci hai regalato! R.I.P. È morto Paolo Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo de… - HellasVeronaFC : UNA CARRIERA MUNDIAL, IL LIETO FINE CON NOI Con la nostra maglia, l’ultima stagione, nell’annata 1986/87, e l’ulti… - UmbertoGandini : Con grande rammarico prendo atto della rinuncia della @VirtusRoma e della famiglia Toti a proseguire nel campionato… - tabaccosunburst : RT @louviiaa: deciso che vedrò questa serie solo perché vi prego quanto è bella la ragazza che fa stella ???????? - LaneveDiletta : RT @starkromanogers: Scusate, ma non si sta parlando abbastanza del fatto che c'è OWEN FUCKING WILSON nella serie di Loki? Tutto bene? No c… -

Ultime Notizie dalla rete : serie che 5 serie che sono identiche ad altre serie Wired.it Comune unico, ecco la proposta di legge. Il comitato non si ferma e lancia la sfida

Dalla riduzione dei costi e delle tasse, alla valorizzazione degli antichi vigneti: tra i benefici previsti c’è di tutto e di più ...

Il marchio Gls sulle maglie della Gevi: "Vogliamo riportare Napoli in serie A"

Il Napoli Basket ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con l’azienda Temi Spa, che sarà anche presente con il marchio GLS, sulla divisa ufficiale.

Dalla riduzione dei costi e delle tasse, alla valorizzazione degli antichi vigneti: tra i benefici previsti c’è di tutto e di più ...Il Napoli Basket ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con l’azienda Temi Spa, che sarà anche presente con il marchio GLS, sulla divisa ufficiale.