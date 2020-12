32enne sparisce nel nulla dopo il turno di lavoro | l’appello per ritrovarlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ scomparso da Tivoli Giuseppe: non si hanno più sue notizie da mercoledì 9 dicembre, da quando alle 15:30 è sparito nelildi. Sui social si rincorrono gli appelli disperati della famiglia per ritrovare il giovane di 32 anni. “Vi prego avvisateci se lo vedete. Per chi non lo conosce si chiama Giuseppe. Vi prego aiutateci“. Chiunque veda ilpuò rivolgersi alle forze dell’ordine o contattare il numero 3711965129. su Il Corriere della Città.