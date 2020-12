Zoff a TPI | “Il Mondiale dell’82 | papà Bearzot e un’amicizia lunga una vita | vi racconto chi era Paolo Rossi”

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando un adolescenteRossi arrivò alla Juventus, agli inizi degli anni Settanta, Dinoera già “Dino”. Il portierone friulano aveva già vinto da titolare l’Europeo del 1968 e si era insediato da poco a Torino, tra i pali della Signora, con cui negli anni a venire avrebbe fatto incetta di trofei. Rossi, invece, era un giovane attaccante toscano di belle speranze, che la Juve si era assicurata per 14,5 milioni di lire nonostante il parere contrario della famiglia. Dieci anni più tardi, in Spagna,da capitano e Rossi da capocannoniere alzarono insieme al cielo la Coppa del Mondo, facendo esplodere di gioia l’Italia intera., che persona eraRossi? “Intelligente, simpatico, umile, scherzoso. Era un piacere stare assieme.Sapeva che non stava bene? “Non si ...