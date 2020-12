Zingaretti | “Esigiamo rispetto Niente competizioni”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020)e non partecipiamo ad alcuna presunta competizione all’interno della maggioranza, che ci dovrebbe vedere schierati da una parte o dall’altra“. E aggiunge: “Avremo di fronte tra qualche giorno una proposta sul Recovery Fund. È una proposta, non un pacchetto conchiuso in se stesso. È figlia del lavoro positivo di questi mesi ma è doverosamente aperta al confronto in Parlamento, anche con le opposizioni, e nel Paese”. Sulle priorità da realizzare con queste risorse, sottolinea che dovrebbero andare “in direzione della coesione sociale, della protezione delle fasce più deboli, di un rilancio della politica industriale, della transizione ecologica, dell’equilibrio di genere, delle regole e degli strumenti per promuovere la società digitale e garantire la sua natura democratica”. Poi ribadisce: “Abbiamo in mano la possibilità di ...