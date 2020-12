XV Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo: sabato 12 dicembre appuntamento in diretta streaming (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si svolgerà sabato 12 dicembre in diretta streaming la XV Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo. L’evento è promosso dalla Tsic (Texas Scientific Italian Community) in collaborazione con la Rice University e affronta, annualmente, argomenti in diversi campi della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline umanistiche, con relatori e moderatori di livello internazionale. I relatori saranno collegati tramite la piattaforma zoom, mentre il pubblico più potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook del Tsic, dove l’evento sarà trasmesso in streaming in tempo reale, a partire dalle 8,30 (ora di Houston). Nata per promuovere, come si legge nel suo programma “il Sistema Paese Italia, attraverso la scienza, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si svolgerà12inla XVdeinel. L’evento è promosso dalla Tsic (Texas Scientific Italian Community) in collaborazione con la Rice University e affronta, annualmente, argomenti in diversi campi della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline umanistiche, con relatori e moderatori di livello internazionale. I relatori saranno collegati tramite la piattaforma zoom, mentre il pubblico più potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook del Tsic, dove l’evento sarà trasmesso inin tempo reale, a partire dalle 8,30 (ora di Houston). Nata per promuovere, come si legge nel suo programma “il Sistema Paese Italia, attraverso la scienza, ...

FMCastaldo : Il #M5S non è voluto entrare nella logica della guerra dei veti. Questa riforma del #MES non è quella che auspicava… - matteograndi : A freddo. La cosa più sgradevole della conferenza di Conte di ieri sono state le domande concordate dei giornalisti… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Si incontrano due dei migliori giocatori della storia del calcio. Fa molto piacere farne parte.… - violet6femme : RT @GiulioSiamoNoi: Qui il link per seguire in diretta la conferenza stampa dei signori #Regeni, dell'avvocato Ballerini e del presidente @… - GianelleMauriz7 : RT @GiulioSiamoNoi: Qui il link per seguire in diretta la conferenza stampa dei signori #Regeni, dell'avvocato Ballerini e del presidente @… -