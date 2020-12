X Factor 2020 | le anticipazioni dell’attesissima finale

Leggi su viagginews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera ritorna in prima serata l’attesissimo appuntamento con X. Tutti si chiedono chi sarà a trionfare in questa edizione. Oggi potremmo assistere in prima serata alla puntatadel programma. Come al solito, andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno e in chiaro su TV8. Ovviamente si potrà anche vedere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com