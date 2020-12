X Factor 2020 | anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Questa sera, giovedì 10, va in onda l’attesissimadi X. Scopriremo quindi il vincitore di questa edizione: i finalisti sono Blind, Casadilego, Little pieces of marmelade e N.A.I.P. Unaequilibrata he vede i quattro giudici, Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sfidarsi con un concorrente ciascuno. L’appuntamento in diretta Sky Wifi Arena è per stasera, 10, dalle 21.15 su Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW TV. Ma quali sono lee glidi X? Scopriamolo insieme.Il momento del verdetto più atteso è arrivato. La serata è divisa nelle tre ...