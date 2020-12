Wonder, stasera in tv il toccante film sulla forza rivoluzionaria della gentilezza (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante un cast con nomi di richiamo come Julia Roberts e Owen Wilson, più il giovanissimo e talentuoso Jacob Tremblay, sarebbe stato difficile prevedere per un film delicato e intimista come Wonder un successo travolgente. Invece, nel periodo di Natale del 2017 arrivarono oltre 300 milioni d’incasso globale, in aperta controtendenza in un’epoca che solitamente premia blockbuster muscolari, pieni di scene d’azione ipercinetiche e personaggi bigger than life. Invece il film diretto da Stephen Chbosky, tratto dal bestseller omonimo di R.J. Palacio, è una storia di personaggi ordinari e buoni sentimenti, addirittura un peana al valore della gentilezza (“Quando ti è data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile”) che assume le fattezze di una commedia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nonostante un cast con nomi di richiamo come Julia Roberts e Owen Wilson, più il giovanissimo e talentuoso Jacob Tremblay, sarebbe stato difficile prevedere per undelicato e intimista comeun successo travolgente. Invece, nel periodo di Natale del 2017 arrivarono oltre 300 milioni d’incasso globale, in aperta controtendenza in un’epoca che solitamente premia blockbuster muscolari, pieni di scene d’azione ipercinetiche e personaggi bigger than life. Invece ildiretto da Stephen Chbosky, tratto dal bestseller omonimo di R.J. Palacio, è una storia di personaggi ordinari e buoni sentimenti, addirittura un peana al valore(“Quando ti è data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile”) che assume le fattezze di una commedia ...

