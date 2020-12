Wonder: l'episodio straziante che ha ispirato l'autrice della storia (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'autrice di Wonder ha trovato l'ispirazione per scrivere il libro, su cui si basa la pellicola, dopo aver portato suo figlio fuori a prendere un gelato. R.J. Palacio, autrice del romanzo su cui è basato Wonder, un pomeriggio ha portato suo figlio fuori a prendere un gelato e lì ha assistito ad una scena che le ha dato l'ispirazione per il suo libro. I due, fuori dalla gelateria, hanno visto un bambino con la sindrome di Treacher Collins: una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale caratterizzata da displasia otomandibolare bilaterale e simmetrica. Il figlio della scrittrice pianse alla vista di questo ragazzo e il regista usò questo episodio in una celebre scena del film: la sequenza in cui la madre di Jack Will gli ricorda perché è … Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'diha trovato l'ispirazione per scrivere il libro, su cui si basa la pellicola, dopo aver portato suo figlio fuori a prendere un gelato. R.J. Palacio,del romanzo su cui è basato, un pomeriggio ha portato suo figlio fuori a prendere un gelato e lì ha assistito ad una scena che le ha dato l'ispirazione per il suo libro. I due, fuori dalla gelateria, hanno visto un bambino con la sindrome di Treacher Collins: una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale caratterizzata da displasia otomandibolare bilaterale e simmetrica. Il figlioscrittrice pianse alla vista di questo ragazzo e il regista usò questoin una celebre scena del film: la sequenza in cui la madre di Jack Will gli ricorda perché è …

L'autrice di Wonder ha trovato l'ispirazione per scrivere il libro, su cui si basa la pellicola, dopo aver portato suo figlio fuori a prendere un gelato. R.J. Palacio, autrice del romanzo su cui è bas ...

