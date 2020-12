Women’s Art Independent Festival: il festival dedicato ai diritti delle donne (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arriva il Women’s Art Independent festival, il festival dedicato ai diritti delle donne, in streaming dal 10 al 13 dicembre Dal 10 al 13 dicembre si svolgerà in streaming a Roma la prima edizione del Women’s Art Indipendent festival, il festival interamente dedicato ai diritti delle donne, ideato e diretto da Claudio Miani (direttore artistico dell’Asylum Fantastic Fest) e organizzato dall’associazione culturale l’Officina d’Arte OutOut, in partnership con La Casa Internazionale delle donne di Roma. Si tratta di un progetto di e a ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arriva ilArt, ilai, in streaming dal 10 al 13 dicembre Dal 10 al 13 dicembre si svolgerà in streaming a Roma la prima edizione delArt Indipendent, ilinteramenteai, ideato e diretto da Claudio Miani (direttore artistico dell’Asylum Fantastic Fest) e organizzato dall’associazione culturale l’Officina d’Arte OutOut, in partnership con La Casa Internazionaledi Roma. Si tratta di un progetto di e a ...

