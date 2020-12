Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“. Lo “scivolone” è servito. La battuta di Luciana Littizzetto si riferisce a una foto di Wanda Nata nuda a cavallo. Un’uscita fatta durante il suo spazio fisso a Che tempo che Fa, su Rai Tre e che ha indignato alcuni utenti social. E non solo: ad infuriarsi ora è proprio la moglie di Icardi che ha pubblicato su Instagram un pezzo del post Facebook di Antonella Pavisili: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina“. E a questo,Wanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“. Lo “scivolone” è servito. La battuta disi riferisce a una foto diNata nuda a cavallo. Un’uscitadurante il suo spazio fisso a Che tempo che Fa, su Rai Tre e che ha indignato alcuni utenti social. E non solo: ad infuriarsi ora è proprio la moglie di Icardi che ha pubblicato su Instagram un pezzo del post Facebook di Antonella Pavisili: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina“. E a questo,...

