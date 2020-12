Wanda Nara porta la Littizzetto in tribunale: "Nel 2020 ancora donne del genere" - (Di giovedì 10 dicembre 2020) Novella Toloni L'argentina ha rotto il silenzio e attraverso i social ha manifestato tutto il suo disappunto per la scenetta messa in piedi da Luciana Littizzetto sulla sua foto nuda a cavallo. Ora la parola passa agli avvocati Sono bastati pochi giorni per passare dalle parole ai fatti. Che si tratti di querela o denuncia poco importa, quel che è certo è che Wanda Nara è pronta a dare battaglia legale a Luciana Littizzetto dopo lo spettacolo di domenica scorsa. La moglie di Mauro Icardi non sembra aver gradito le battute della comica torinese sulla sua foto a cavallo e ha deciso di procedere "giudizialmente" contro di lei. La notizia arriva dalle pagine del quotidiano Il Tempo, che riporta una commento pubblicato (e poi successivamente rimosso) da ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Novella Toloni L'argentina ha rotto il silenzio e attraverso i social ha manifestato tutto il suo disappunto per la scenetta messa in piedi da Lucianasulla sua foto nuda a cavallo. Ora la parola passa agli avvocati Sono bastati pochi giorni per passare dalle parole ai fatti. Che si tratti di querela o denuncia poco im, quel che è certo è cheè pronta a dare battaglia legale a Lucianadopo lo spettacolo di domenica scorsa. La moglie di Mauro Icardi non sembra aver gradito le battute della comica torinese sulla sua foto a cavallo e ha deciso di procedere "giudizialmente" contro di lei. La notizia arriva dalle pagine del quotidiano Il Tempo, che riuna commento pubblicato (e poi successivamente rimosso) da ...

CheDonnait : Luciana Littizzetto ironizza sulla foto a cavallo e Wanda Nara non la prende proprio bene. #lucianalittizzetto… - Piergiulio58 : Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul 'pomello scomparso' l'ha fatta infuriare - Il Fatto… - vincemes70 : RT @FQMagazineit: Wanda Nara porta Luciana Littizzetto in tribunale. La frase sul “pomello scomparso” l’ha fatta infuriare - saraepunto : Qualcuno spieghi alla Littizzetto la differenza tra monta all’inglese e monta all’americana! Wanda Nara a cavallo.… - NunquamDeorsum : RT @tempoweb: Wanda #NARA a cavallo La battutaccia della #littizzetto finisce in tribunale -