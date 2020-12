Wanda Nara in piscina con l’amica, i costumi mostrano tutto – VIDEO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Wanda Nara esagera: in una storia sul proprio profilo Instagram si mostra in piscina insieme all’amica. I costumi fanno fatica a contenere i decolleté esplosivi Stavolta Wanda Nara ha davvero esagerato. Lady Icardi ha repostato sul proprio profilo Instagram la storia dell’amica Alba Silva, dove le due sono intente a fare un bagno in piscina L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)esagera: in una storia sul proprio profilo Instagram si mostra ininsieme al. Ifanno fatica a contenere i decolleté esplosivi Stavoltaha davvero esagerato. Lady Icardi ha repostato sul proprio profilo Instagram la storia delAlba Silva, dove le due sono intente a fare un bagno inL'articolo proviene da Inews.it.

