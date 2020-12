Wanda Nara denuncia Luciana Littizzetto: bufera dopo la battuta “sessista” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Finisce in tribunale la “battutaccia” di Luciana Littizzetto su Wanda Nara nuda a cavallo durante una puntata di Che Tempo che Fa. L’occasione era irresistibile e Luciana Littizzetto non se l’è lasciata scappare. La fotografia di Wanda Nara distesa nuda in sella al suo purosangue aveva ispirato un’irresistibile gag a Che Tempo che Fa: “Lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Finisce in tribunale la “ccia” disunuda a cavallo durante una puntata di Che Tempo che Fa. L’occasione era irresistibile enon se l’è lasciata scappare. La fotografia didistesa nuda in sella al suo purosangue aveva ispirato un’irresistibile gag a Che Tempo che Fa: “Lei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - sebasnano : RT @Corriere: Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - breakingnewsit : TT: #NapoliRealSociedad, Lewis, Giulia de Lellis, lorde, Parenzo, Ozge, Di Maio, Wanda Nara e Israele. - nuvolar97330681 : RT @ilgiornale: Wanda Nara ha rotto il silenzio sui social annunciando azioni legali contro Luciana Littizzetto dopo le battute a 'Che temp… - anna74masia : @fabfazio Siete vergognosi, una coppia di sinistroidi male assortiti con battute così cretine e idiote da far rider… -