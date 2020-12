Wanda Nara contro Luciana Littizzetto: “La violenza e la volgarità non hanno sesso” e la porta in tribunale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Wanda Nara non ha gradito le battute sul suo conto fatte da Luciana Littizzetto e decide di farle causa. A “Che tempo che fa”, in riferimento all’ultima foto della moglie di Mauro Icardi, la comica aveva scherzato: “Mi chiedo ma come si è retta sul cavallo? Avrà usato la forza delle unghie oppure avrà la Jolanda pensile. Il cavallo è restato fermo per tutto il tempo? Ditemi dov’è il pomello della sella perché secondo me si è arpionata in quel modo”. Non si è fatta attendere la risposta di Wanda che, sui social ha commentato: “Le prevaricazioni e le violenze non avvengono soltanto dai maschi, ma al contrario. La violenza e la volgarità non hanno sesso. Per inciso, io ho apprezzato quello scatto e la cavallerizza è stupenda e a pomello io non ci avevo ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)non ha gradito le battute sul suo conto fatte dae decide di farle causa. A “Che tempo che fa”, in riferimento all’ultima foto della moglie di Mauro Icardi, la comica aveva scherzato: “Mi chiedo ma come si è retta sul cavallo? Avrà usato la forza delle unghie oppure avrà la Jolanda pensile. Il cavallo è restato fermo per tutto il tempo? Ditemi dov’è il pomello della sella perché secondo me si è arpionata in quel modo”. Non si è fatta attendere la risposta diche, sui social ha commentato: “Le prevaricazioni e le violenze non avvengono soltanto dai maschi, ma al contrario. Lae lanonsesso. Per inciso, io ho apprezzato quello scatto e la cavallerizza è stupenda e a pomello io non ci avevo ...

