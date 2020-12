Voragine a Licola, oggi apre il varco alternativo ma ci sono altre famiglie sgomberate (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il maltempo ha dato qualche ora di tregua in via Reginelle a Licola e si lavora senza sosta per liberare le famiglie intrappolate da domenica. oggi dovrebbe essere aperto il varco alternativo messo a disposizione da un imprenditore del posto nella sua proprietà. Istituzioni e cittadini stanno facendo fronte comune ma intanto ci sono altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il maltempo ha dato qualche ora di tregua in via Reginelle ae si lavora senza sosta per liberare leintrappolate da domenica.dovrebbe essere aperto ilmesso a disposizione da un imprenditore del posto nella sua proprietà. Istituzioni e cittadini stanno facendo fronte comune ma intanto ciL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

