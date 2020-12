Volley, Perugia schianta il Tours e torna alla vittoria in Champions League. Rincorsa a Civitanova per i quarti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Perugia ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-19; 25-22; 25-22) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. Al Salle Robert Grenon di Tours (Francia), i Block Devils hanno regolato i padroni di casa e hanno così incamerato la prima vittoria sul campo in questa edizione della massima competizione europea. Secondo successo per gli umbri, considerando anche quello maturato a tavolino contro i turchi dell’Arkas Izmir, non presentatasi in terra transalpina a causa dell’emergenza sanitaria. I ragazzi di coach Vital Heynen hanno così rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro Civitanova e salgono al secondo posto in classifica generale, restando in corsa per la qualificazione ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha sconfitto ilper 3-0 (25-19; 25-22; 25-22) nel match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. Al Salle Robert Grenon di(Francia), i Block Devils hanno regolato i padroni di casa e hanno così incamerato la primasul campo in questa edizione della massima competizione europea. Secondo successo per gli umbri, considerando anche quello maturato a tavolino contro i turchi dell’Arkas Izmir, non presentatasi in terra transalpina a causa dell’emergenza sanitaria. I ragazzi di coach Vital Heynen hanno così rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata due giorni fa controe salgono al secondo posto in classifica generale, restando in corsa per la qualificazione ai ...

sportface2016 : #Volley: #Perugia supera agevolmente l'ostacolo #Tours - OA_Sport : Volley, Perugia schianta il Tours e torna alla vittoria in Champions League. Rincorsa a Civitanova per i quarti - pilloledivolley : Champions League: anche Perugia rifila un secco 3-0 ai francesi del Tours e chiude l’andata della Pool B con 2 vitt… - Gazzetta_it : #Champions, Perugia rialza la testa e abbatte il Tours #Volley - zazoomblog : LIVE Perugia-Tours 25-19 25-22 Champions League volley in DIRETTA: gli umbri portano a casa anche il secondo set -… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Perugia Il derby italiano di Champions va a Civitanova: 3-1 a Perugia La Gazzetta dello Sport LIVE VOLLEY – Perugia-Tours 0-0, gironi Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

LIVE VOLLEY - Perugia-Tours: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League maschile 2020/2021 ...

Volley, Cormio (Lube): Felice per l’en plein

Il ds Cormio: "Felice per l'en plein in Francia, perplesso su alcuni aspetti organizzativi". La bolla transalpina di CEV Champions League si è tinta di biancorosso a suon di vittorie pe ...

LIVE VOLLEY - Perugia-Tours: gli aggiornamenti sul PUNTEGGIO in DIRETTA del match di Champions League maschile 2020/2021 ...Il ds Cormio: "Felice per l'en plein in Francia, perplesso su alcuni aspetti organizzativi". La bolla transalpina di CEV Champions League si è tinta di biancorosso a suon di vittorie pe ...