Vodafone lancia nuovo servizio per navigare online in maggiore sicurezza (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vodafone ha lanciato Digital Privacy & Security, un nuovo servizio per proteggere i dispositivi dei clienti e delle loro famiglie durante la navigazione online. Il servizio protegge l'identità online attraverso il monitoraggio dei dati personali e informa il cliente nel caso in cui i suoi dati siano stati esposti ad una violazione. Inoltre, blocca siti web malevoli e contraffatti, riducendo la diffusione di malware e virus, proteggendo da contenuti dannosi o e-mail di phishing e avvisando il cliente in caso di navigazione su un sito non sicuro. Si può scegliere Digital Privacy & Security, per un solo dispositivo mobile, o Digital Privacy & Security Family, per proteggere tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi di casa e tutti i dispositivi ...

