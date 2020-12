Vittorie decisive per Rangers e Bayer Leverkusen, tutti i risultati di Europa League delle 18.55 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse le gare delle 18.55 della sesta giornata della fase a gironi di Europa League. Oltre al pari che qualifica il Napoli e la sconfitta della Roma, vincono il Bayer Leverkusen – che scavalca lo Slavia Praga al primo posto del suo gruppo – e i Rangers – che approfittano del pareggio del Benfica contro lo Standard Liegi e ottengono la leadership del girone. CSKA Sofia-Roma 3-1Young Boys-Cluj 2-1Dundalk-Arsenal 2-4 Rapid Vienna-Molde 2-2 Bayer Leverkusen-Slavia Praga 4-0 Hapoel Beer Sheva-Nizza 1-0 Lech Poznan-Rangers 0-2 Standard Liegi-Benfica 2-2Psv-Omonia Nicosia 4-0 Paok-Granada 0-0Napoli-Real Sociedad 1-1 Rijeka-AZ 2-1 Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si sono concluse le gare18.55 della sesta giornata della fase a gironi di. Oltre al pari che qualifica il Napoli e la sconfitta della Roma, vincono il– che scavalca lo Slavia Praga al primo posto del suo gruppo – e i– che approfittano del pareggio del Benfica contro lo Standard Liegi e ottengono la leadership del girone. CSKA Sofia-Roma 3-1Young Boys-Cluj 2-1Dundalk-Arsenal 2-4 Rapid Vienna-Molde 2-2-Slavia Praga 4-0 Hapoel Beer Sheva-Nizza 1-0 Lech Poznan-0-2 Standard Liegi-Benfica 2-2Psv-Omonia Nicosia 4-0 Paok-Granada 0-0Napoli-Real Sociedad 1-1 Rijeka-AZ 2-1 Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

