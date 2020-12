Virus in Campania, ancora tanti decessi ma è boom di guariti oggi: il bollettino (Di giovedì 10 dicembre 2020) Campania. Sono 1.198 i positivi di oggi su 14.106 tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regione Campania nel bollettino di oggi 10 dicembre. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.198 di cui: Asintomatici: 1.099 Sintomatici: 99 Tamponi del giorno: 14.106 Totale positivi: 169.992 Totale tamponi: 1.751.218 ?Deceduti: 58 (*) Totale deceduti: 2.165 guariti: 2.189 Totale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020). Sono 1.198 i positivi disu 14.106 tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regioneneldi10 dicembre. IldiPositivi del giorno: 1.198 di cui: Asintomatici: 1.099 Sintomatici: 99 Tamponi del giorno: 14.106 Totale positivi: 169.992 Totale tamponi: 1.751.218 ?Deceduti: 58 (*) Totale deceduti: 2.165: 2.189 Totale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

