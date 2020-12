‘Violenza sessuale e di genere in contesto migratorio nel Mediterraneo’, il webinar di Aidos (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Si terrà domani, 11 dicembre, alle ore 10 su piattaforma Zoom la conferenza webinar ‘Violenza sessuale e di genere in contesto migratorio nella regione mediterranea‘ organizzata al termine del Progetto Med Res da Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) con Fpfe (Federacion de Planificacion Familiar Estatal) e Women Rights Foundation. Le forme di violenza sessuale e di genere che coinvolgono le persone migranti e richiedenti asilo sono diverse e i sistemi di accoglienza devono essere pronti a riconoscerle e dare il necessario supporto. Nel webinar verra’ affrontato, con un approccio di genere e attraverso una prospettiva multidisciplinare, il tema della tratta, dello stupro e delle mutilazioni genitali femminili, con un focus su come affrontarle e su cosa avviene nella realta’ di tre Paesi del Mediterraneo fortemente coinvolti dal fenomeno migratorio: Italia, Spagna e Malta. Nel corso dell’evento verra’ presentato per la prima volta il Policy Paper che descrive la situazione dei tre Paesi su violenza di genere e migrazione, buone pratiche e raccomandazioni utili per futuri impegni e azioni verso un’accoglienza reale e rispettosa dei diritti umani. I PARTECIPANTI Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Si terrà domani, 11 dicembre, alle ore 10 su piattaforma Zoom la conferenza webinar ‘Violenza sessuale e di genere in contesto migratorio nella regione mediterranea‘ organizzata al termine del Progetto Med Res da Aidos (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) con Fpfe (Federacion de Planificacion Familiar Estatal) e Women Rights Foundation. Le forme di violenza sessuale e di genere che coinvolgono le persone migranti e richiedenti asilo sono diverse e i sistemi di accoglienza devono essere pronti a riconoscerle e dare il necessario supporto. Nel webinar verra’ affrontato, con un approccio di genere e attraverso una prospettiva multidisciplinare, il tema della tratta, dello stupro e delle mutilazioni genitali femminili, con un focus su come affrontarle e su cosa avviene nella realta’ di tre Paesi del Mediterraneo fortemente coinvolti dal fenomeno migratorio: Italia, Spagna e Malta. Nel corso dell’evento verra’ presentato per la prima volta il Policy Paper che descrive la situazione dei tre Paesi su violenza di genere e migrazione, buone pratiche e raccomandazioni utili per futuri impegni e azioni verso un’accoglienza reale e rispettosa dei diritti umani. I PARTECIPANTI

