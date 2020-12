Violenza sessuale, confermata la condanna: Robinho trema (Di giovedì 10 dicembre 2020) Violenza sessuale, confermata dal Tribunale di Milano la condanna ad una stella del calcio mondiale. Ultima speranza la Cassazione L’attesa è finita: la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per Robson de Souza Santos, per tutti Robinho. Stessa pena per un suo amico, Ricardo Falco, anche lui per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)dal Tribunale di Milano laad una stella del calcio mondiale. Ultima speranza la Cassazione L’attesa è finita: la Corte d’Appello di Milano ha confermato laa 9 anni di carcere per Robson de Souza Santos, per tutti. Stessa pena per un suo amico, Ricardo Falco, anche lui per L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Violenza sessuale, Corte d'Appello di Milano conferma 9 anni a Robinho #Robinho - fanpage : Violenza sessuale: confermata condanna a 9 anni per l’ex calciatore del Milan Robinho - CianoBelIi_ : RT @MediasetTgcom24: Violenza sessuale, Corte d'Appello di Milano conferma 9 anni a Robinho #Robinho - corradone91 : Caso-#Robinho: confermata in Appello la condanna a 9 anni di carcere per violenza sessuale. I fatti sono avvenuti n… - RobertaDeNegri1 : RT @claudio_2022: Ragazza violentata alla sua festa: Robinho condannato a 9 anni anche in appello. Solamente nove anni. -