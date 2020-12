Vieste, audio a luci rosse al posto delle canzoni di Natale nel centro storico: scatta la denuncia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non esattamente una canzone natalizia. Chi si aspettava brani della tradizione come “Tu scendi dalle stelle” o “Bianco Natal” è infatti rimasto deluso. A Vieste, in Puglia, dall’impianto di filodifussione installato in questo periodo di feste lungo le strade del centro storico è partito l‘audio di una scena a luci rosse tratta direttamente da un film porno. Tutta colpa di un attacco hacker ai danni del Comune. La notizia inevitabilmente è diventata virale sui social. Come se non bastasse, durante la conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata disturbata da incursioni via web “di persone col passamontagna” a suon di parolacce e scritte volgari sullo schermo condiviso. L’assessore alla cultura rossella Falcone ha annunciato che l’amministrazione ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Non esattamente una canzone natalizia. Chi si aspettava brani della tradizione come “Tu scendi dalle stelle” o “Bianco Natal” è infatti rimasto deluso. A, in Puglia, dall’impianto di filodifussione installato in questo periodo di feste lungo le strade delè partito l‘di una scena atratta direttamente da un film porno. Tutta colpa di un attacco hacker ai danni del Comune. La notizia inevitabilmente è diventata virale sui social. Come se non bastasse, durante la conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata disturbata da incursioni via web “di persone col passamontagna” a suon di parolacce e scritte volgari sullo schermo condiviso. L’assessore alla culturalla Falcone ha annunciato che l’amministrazione ...

biciofab : RT @mayabug2: Vieste. Al posto di Jingle Bells in filodiffusione un audio porno. Ok???????? - Smaliz2 : RT @Satiraptus: #Vieste: audio hard al posto delle canzoni natalizie. da luci di #Natale a Natale a luci rosse è un attimo. #JaboTesti - AdolfoTasinato : A Vieste hacker hanno manomesso impianto di diffusione del Comune sostituendo audio hard alle canzoncine di Natale… - Affaritaliani : Le canzoni di Natale diventano audio osceni. A Vieste imbarazzo nelle strade - hypermacbeth : Audio porno al posto delle canzoni di Natale nel centro storico: hacker in azione a Vieste -

