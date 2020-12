VIDEO Paolo Rossi, addio all’eroe di Spagna ’82: tutti i gol segnati da Pablito al Mondiale (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte di Paolo Rossi ha sconvolto l'intero movimento calcistico italiano e non solo.addio a Paolo Rossi, la moglie Federica: “Nessuno sarà mai come te, unico e speciale”L'ex attaccante della Juventus, da tutti ricordato anche con il soprannome di Pablito, ai Mondiali di Spagna '82 trascinò l'Italia di Bearzot alla vittoria del torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti. Riviviamo quei momenti davvero emozionanti, su tutti senza dubbio la tripletta messa a segno nel 3-2 rifilato al Brasile di Zico.CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO Paolo Rossi: L’EROE DI Spagna ’82 AVEVA 64 ANNI https://www.youtube.com/watch?v=4Br3lHOrMCs Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) La morte diha sconvolto l'intero movimento calcistico italiano e non solo., la moglie Federica: “Nessuno sarà mai come te, unico e speciale”L'ex attaccante della Juventus, daricordato anche con il soprannome di, ai Mondiali di'82 trascinò l'Italia di Bearzot alla vittoria del torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti. Riviviamo quei momenti davvero emozionanti, susenza dubbio la tripletta messa a segno nel 3-2 rifilato al Brasile di Zico.CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO: L’EROE DI’82 AVEVA 64 ANNI https://www.youtube.com/watch?v=4Br3lHOrMCs

