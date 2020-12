VIDEO Paolo Rossi: addio a Pablito, capocannoniere ai Mondiali 1982 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel cuore della notte appena trascorsa un’altra brutta notizia ha scosso il mondo del calcio. A soli 64 anni, un campione che ha scritto la storia dell’Italia ci ha lasciato. Si tratta di Paolo Rossi, eroe dei Mondiali del 1982 tra le fila della squadra azzurra che seppe laurearsi campione. Fu capocannoniere del torneo e poi vinse il Pallone d’Oro al termine di quella stagione. addio A Paolo Rossi roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel cuore della notte appena trascorsa un’altra brutta notizia ha scosso il mondo del calcio. A soli 64 anni, un campione che ha scritto la storia dell’Italia ci ha lasciato. Si tratta di, eroe deideltra le fila della squadra azzurra che seppe laurearsi campione. Fudel torneo e poi vinse il Pallone d’Oro al termine di quella stagione.roberto.santangelo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano ...

