VIDEO | Imprese, Confimi Meccanica: "Pagamenti in ritardo? Serve baratto"

ROMA – "Uno dei principali problemi dell'industria manifatturiera e di tutto il sistema produttivo italiano è quello di avere tempi di pagamento piuttosto lunghi". Flavio Lorenzin, presidente Confimi Meccanica, nell'intervista rilasciata alla agenzia Dire, parla di "anomalia tutta italiana". Da questa criticità nasce una proposta che è diventata anche una proposta di legge, sul 'baratto finanziario'. Spiega Lorenzin: "Le aziende di fatto fanno da banche ad altre aziende, quello che proponiamo è che l'agenzia delle entrate tramite la fatturazione elettronica, gestisca una triangolazione dei pagamenti: ad esempio- spiega il presidente- se io devo dei soldi a lei e lei li deve a un mio fornitore, mettendo insieme i tre debiti, c'è una compensazione automatica e quindi l'azienda con il credito minore sarà pagata per intero e le altre 2 avranno una riduzione della loro esposizione finanziaria del periodo".

Classifica imprese: Finproject in vetta

ECONOMIA – Presentata oggi quella del 2019 della Fondazione Merloni, conferme nelle prime due posizioni regionali (Ariston e Tod's), grande crescita per Conad e Renco. Cambio al vertice della provinci ...

