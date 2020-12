VIDEO| Il Sant’Anna di Pisa conferisce il dottorato honoris causa a Cartabia

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) PISA – Il Sant’Anna conferisce a Marta Cartabia, presidente emerito della Corte Costituzionale, il dottorato honoris causa in Law. A consegnare il riconoscimento la rettrice della scuola universitaria degli studi superiori Sabina Nuti, in concomitanza con la inaugurazione dell’anno accademico. Alla base del titolo, come spiegato da Gianluigi Palombella, coordinatore del collegio Phd in Law, il brillante apporto di Cartabia da ricercatrice, da studiosa, da docente in ambiti come i diritti fondamentali oltre che la duplice apertura da giudice costituzionale al diritto dell’Unione europea e alla società civile.