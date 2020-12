VIDEO CSKA Sofia-Roma 3-1: highlights, gol e sintesi. Sconfitta ininfluente, giallorossi ai sedicesimi di Europa League (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Roma è stata Sconfitta dal CSKA Sofia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi dell’Europa League. I giallorossi erano già certi della qualificazione ai sedicesimi di finale e del primo posto nel gruppo A, dunque sono scesi in campo con un ampio turnover e senza particolari formazioni. I bulgari, già eliminati, si sono imposti e hanno inflitto ai capitolini il primo ko della loro stagione internazionale. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5? con Rodrigues, Milanese ha pareggiato al 22?, poi Sowe ha siglato il raddoppio al 34? ed è stato ancora Sowe a chiudere i conti al 55? con una doppietta personale. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Laè statadalper 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi dell’. Ierano già certi della qualificazione aidi finale e del primo posto nel gruppo A, dunque sono scesi in campo con un ampio turnover e senza particolari formazioni. I bulgari, già eliminati, si sono imposti e hanno inflitto ai capitolini il primo ko della loro stagione internazionale. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 5? con Rodrigues, Milanese ha pareggiato al 22?, poi Sowe ha siglato il raddoppio al 34? ed è stato ancora Sowe a chiudere i conti al 55? con una doppietta personale. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi ...

asrsupporter : RT @AsNightmares: Diawara & Fazio vs CSKA Sofia Europa League 20-21, CSKA-Roma 3-1 Livello di #nightmare: boh - GMontalesi : RT @AsNightmares: Diawara & Fazio vs CSKA Sofia Europa League 20-21, CSKA-Roma 3-1 Livello di #nightmare: boh - Andrescamp89 : RT @AsNightmares: Diawara & Fazio vs CSKA Sofia Europa League 20-21, CSKA-Roma 3-1 Livello di #nightmare: boh - AsNightmares : Diawara & Fazio vs CSKA Sofia Europa League 20-21, CSKA-Roma 3-1 Livello di #nightmare: boh - noob_fcb : GOAL! Tommaso Milanese 22' #CSKARoma CSKA Sofia* 2-1 Roma -