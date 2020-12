Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 dicembre 2020)DEL 10 DICEMBREORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA PONTINA, TRA LO STESSO RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN FILA INFATTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, MENTRE PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA, CON CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE A SUD DELLA CAPITALE, SULLA COLOMBO DISAGI IN DIREZIONE OSTIA TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE SULLA VIA APPIA CODE IN DIREZIONE GRA A PARTIRE ...