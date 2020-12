Via Togliatti, incidente mortale, romeno investito due volte (Di giovedì 10 dicembre 2020) – Tragica scena ieri verso le 21 nel quartiere Alessandrino: un uomo di 39 anni, romeno e probabilmente senza fissa dimora, ha perso la vita dopo essere stato investito da due automobili. La vittima stava attraversando la strada all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via del Pergolato quando è stata urtata da un primo veicolo, che non si è fermato e ha continuato la marcia. Mentre i passanti stavano prestando i primi soccorsi, una seconda vettura ha colpito l’uomo, e senza arrestarsi lo ha trascinato fino all’incrocio con via Ascoli Satriano. Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto per il 39enne non c’era più niente da fare. Durante i primi rilievi, il primo investitore è tornato sul luogo dell’incidente, ammettendo quanto aveva commesso. Si tratta di un romano di 26 anni, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020) – Tragica scena ieri verso le 21 nel quartiere Alessandrino: un uomo di 39 anni,e probabilmente senza fissa dimora, ha perso la vita dopo essere statoda due automobili. La vittima stava attraversando la strada all’incrocio tra viale Palmiroe via del Pergolato quando è stata urtata da un primo veicolo, che non si è fermato e ha continuato la marcia. Mentre i passanti stavano prestando i primi soccorsi, una seconda vettura ha colpito l’uomo, e senza arrestarsi lo ha trascinato fino all’incrocio con via Ascoli Satriano. Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto per il 39enne non c’era più niente da fare. Durante i primi rilievi, il primore è tornato sul luogo dell’, ammettendo quanto aveva commesso. Si tratta di un romano di 26 anni, ...

