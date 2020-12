Vettel addio alla Ferrari | “Tante emozioni”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ultimo Gp inper Sebastiandomenica ad Abu Dhabi. "Pressione? Sono stato il primo a rendermi conto del significato di far parte della- ha spiegato -. Come quando per esempio la macchina è finita nella ghiaia in Germania (stagione 2018, ndr): ero amareggiato e non avevo certo bisogno di sapere quanto scontenti sarebbero stati scontenti i fan. Della pressione all'esterno non ho mai avuto bisogno". Germania 2018: momento decisivo di quella stagione? "No, quell`anno è stato una montagna russa di eventi e di emozioni.Quell`episodio non ha certo aiutato, ma ci sono stato tante altre cose come la morte di Sergio Marchionne e il cambio tra i team principal Binotto e Arrivabene. Molte cose potevano andare meglio, ma tutte accadono per una ragione".Tra i momenti indimenticabili "la prima vittoria in Malesia nel 2015 - ha ...