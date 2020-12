Verona-Roma | ricorso dei giallorossi al Collegio di Garanzia

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Laha ufficializzato ilaldiper lo 0-3 a tavolino subito dopo il match in casa deldel 19 settembre scorso. Il club giallorosso, che ha presentato i documenti attraverso il Ceo Guido Fienga, chiede che venga ripristinato lo 0-0 andato in scena sul campo. Il Giudice Sportivo aveva decretato lo 0-3 in favore dell’Hellas dopo il mancato inserimento di Diawara nella lista presentata prima del match: una decisione confermata anche dalla Corte d’Appello della Figc. SportFace.