(Di giovedì 10 dicembre 2020) Primo anticipo dell’ undicesima giornata di Serie B che vede ilandare in laguna ad affrontare l’ostico. Padroni di casa che continuano a stupire, andando a pareggiare sul difficile campo del Lecce grazie ad una doppietta di Forte, arrivato a quota 8 gol in 10 gare. La squadra di Brocchi continua a inciampare e perdere InfoBetting: Scommesse Sportive e

SportsL78859400 : Venezia VS Monza || Serie B LIVE STREAM Venue: Stadio Pierluigi Penzo (Venice) wacth live - tabellamercatob : 11^ giornata #SerieB Tra 5' #VeneziaMonza Tre cambi nel #Venezia, sette nel #monza Formazioni, schemi, ACQUISTI e… - zazoomblog : Venezia-Monza: le formazioni ufficiali - #Venezia-Monza: #formazioni #ufficiali - infobetting : Venezia-Monza (venerdì 11 dicembre, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici - SSportNetwork : Venezia: Lezzerini, Mazzocchi, Cremonesi, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino, Vacca, Maleh, Aramu, Di Mariano, Forte M… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Monza

Big match Lecce-Frosinone, chiude Cittadella-SPAL. Quote e pronostici per le scommesse della 11^ giornata di Serie B Giornata molto corta quella della 11^ giornata di Serie B, che vedrà tutte le squad ...Il post Venezia-Monza in diretta a Binario Sport: collegatevi subito dopo la partita su Radio Binario 7 per commentare la prestazione dei biancorossi VENEZIA-MONZA VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzoc ...