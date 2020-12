Venezia, “la mancata attivazione del Mose può essere danno erariale”: quel parere negativo ignorato sulle paratie alzate con 130 centimetri (Di giovedì 10 dicembre 2020) “La mancata attivazione del Mose alla quota prevista di 110 centimetri sul medio mare si potrebbe configurare anche come danno erariale, come ad esempio nel caso di previsioni meteo di 125 centimetri che poi potrebbero divenire maree dell’ordine dei 150/160 centimetri. Non impossibile, come si è verificato nella sera del 12 novembre 2019, quando da una previsione di marea di 145 centimetri si è verificata la seconda acqua alta di sempre con livello raggiunto di 187 centimetri”. Alla fine di settembre, il viceprocuratore alle Opere pubbliche del Triveneto, l’ingegnere Francesco Sorrentino, aveva allegato un parere di otto pagine, con considerazioni negative sulla decisione di alzare il Mose, seppure in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Ladelalla quota prevista di 110sul medio mare si potrebbe configurare anche comeerariale, come ad esempio nel caso di previsioni meteo di 125che poi potrebbero divenire maree dell’ordine dei 150/160. Non impossibile, come si è verificato nella sera del 12 novembre 2019, quando da una previsione di marea di 145si è verificata la seconda acqua alta di sempre con livello raggiunto di 187”. Alla fine di settembre, il viceprocuratore alle Opere pubbliche del Triveneto, l’ingegnere Francesco Sorrentino, aveva allegato undi otto pagine, con considerazioni negative sulla decisione di alzare il, seppure in ...

