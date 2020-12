Valerio Staffelli investito mentre consegna un Tapiro: le condizioni (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valerio Staffelli ha vissuto una vera e propria disavventura nelle ultime ore. L’inviato di Striscia La Notizia è stato investito mentre consegnava un Tapiro d’Oro: ecco come sta e cosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha vissuto una vera e propria disavventura nelle ultime ore. L’inviato di Striscia La Notizia è statova und’Oro: ecco come sta e cosa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

1970Adrien : Valerio Staffelli investito da un'auto in centro a Milano: portato via in ambulanza - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D'ORO A BOLLE - uboldi_laura : RT @MilanoInForma: Valerio Staffelli investito da un'auto in centro a Milano: portato via in ambulanza - PabloEs41067848 : RT @ilgiornale: Nel tentativo di consegnare il tapiro al ballerino, l'inviato di Striscia è stato travolto dall'auto sulla quale si trovava… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Nel tentativo di consegnare il tapiro al ballerino, l'inviato di Striscia è stato travolto dall'auto sulla quale si trovava… -