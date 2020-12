Valerio Scanu racconta il dramma del padre malato di Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Valerio Scanu ha deciso di raccontare ad Eleonora Daniele il dramma del padre, ammalato di Covid e ricoverato in ospedale. Valerio Scanu è stato ospite nello studio di “Storie Italiane” e ha scelto di raccontare all’amica e conduttrice Eleonora Daniele il dramma che sta vivendo la sua famiglia a causa del Coronavirus. Il cantante sardo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha deciso dire ad Eleonora Daniele ildel, amdie ricoverato in ospedale.è stato ospite nello studio di “Storie Italiane” e ha scelto dire all’amica e conduttrice Eleonora Daniele ilche sta vivendo la sua famiglia a causa del Coronavirus. Il cantante sardo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - Noovyis : (Storie Italiane, Valerio Scanu scoppia in lacrime: “Mio papà è entrato in ospedale con le sue gambe, poi il Covid…… - Didi24995393 : RT @mammaraffy: @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu Grazie Eleonora ?? Forza Valerio !!! - preziosa89_ : @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu Ho perso l'intervista, perché sono uscita...Forza Valerio ? . - preziosa89_ : RT @storie_italiane: “Per me sei come un fratello, tienici aggiornati” @eleonoradaniele con @Valerio_Scanu che risponde “come me tante altr… -