Valerio Scanu dopo il lutto nuovo dramma: "Mio padre è in terapia intensiva"

Preoccupazione ed apprensione per Valerio Scanu. Il padre è ricoverato dopo essere stato colpito dal Covid. ll cantante ne ha parlato a Storie Italiane. La testimonianza di Valerio Scanu a Storie Italiane Intervenuto al programma e intervistato da Eleonora Daniele, alla quale lo lega una forte amicizia, Scanu ha raccontato il calvario del padre, malato

fanpage : #Covid_19 Il drammatico racconto di Valerio Scanu - xdancinontables : Chissà se nella serie tv I Savoia ci sarà la battaglia persa contro Valerio Scanu a Sanremo 2010. - enricavs : @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu Auguro a Valerio e alla sua amatissima famiglia di superare al più… - Patrizi34258539 : RT @storie_italiane: “Per me sei come un fratello, tienici aggiornati” @eleonoradaniele con @Valerio_Scanu che risponde “come me tante altr… - Patrizi34258539 : @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu Un abbraccio forte Valerio, sono vicina a tuo papà e a tutte le persone che stanno male ? -