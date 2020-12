Valerio Scanu a Storie Italiane: il dramma del papà malato di Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cantante sardo ha deciso di affidare alla trasmissione dell'amica Eleonora Daniele la sua commozione data dalla situazione che sta vivendo a causa del ricovero del padre in ospedale per Coronavirus. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il cantante sardo ha deciso di affidare alla trasmissione dell'amica Eleonora Daniele la sua commozione data dalla situazione che sta vivendo a causa del ricovero del padre in ospedale per Coronavirus. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

