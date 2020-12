Valentina D., chi è la dama del Trono Over che esce con Maurizio: età e lavoro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha fatto il suo ingresso alcune settimane fa nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, oggi Valentina D. è una delle donne più apprezzate del programma condotto da Maria de Filippi. La dama, infatti, ha iniziato un percorso di conoscenza con Maurizio, finito però a causa della contemporanea frequentazione con Gemma. Per questo motivo Valentina ha deciso di interrompere la conoscenza con Maurizio. Sarà uno stop momentaneo o definitivo? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate. Intanto la donna ha attirato le attenzioni di diversi altri uomini. Conosciamolo quindi meglio, Valentina D. Partiamo dal nome completo: Valentina Dartavilla Lupi. Nata a Bologna nel 1986, è quindi molto giovane: 34 anni. Lavora come estetista e gestisce il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ha fatto il suo ingresso alcune settimane fa nel parterre deldi Uomini e Donne, oggiD. è una delle donne più apprezzate del programma condotto da Maria de Filippi. La, infatti, ha iniziato un percorso di conoscenza con, finito però a causa della contemporanea frequentazione con Gemma. Per questo motivoha deciso di interrompere la conoscenza con. Sarà uno stop momentaneo o definitivo? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate. Intanto la donna ha attirato le attenzioni di diversi altri uomini. Conosciamolo quindi meglio,D. Partiamo dal nome completo:Dartavilla Lupi. Nata a Bologna nel 1986, è quindi molto giovane: 34 anni. Lavora come estetista e gestisce il ...

Non è più protagonista del Trono Over, ma il suo nome è tornato di attualità nelle ultime puntate di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Costantino, l’uomo con cui – secondo Maurizio – valentina avrebb ...

Oggi, giovedì 10 dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver parlato di Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati sui protagonisti ...

