Valentina, 28 anni, incinta: lasciata morire sul terrazzo al freddo, per scommessa (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una ragazza di 28 anni è morta per semplice scommessa, dopo che il suo compagno, in evidente stato di alterazione l’ha dapprima picchiata e successivamente chiusa nel terrazzo a temperature insotenibili Ha lasciato morire di freddo la sua compagna incinta chiudendola seminuda fuori casa per oltre 15 minuti – sul terrazzo del loro appartamento in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una ragazza di 28è morta per semplice, dopo che il suo compagno, in evidente stato di alterazione l’ha dapprima picchiata e successivamente chiusa nela temperature insotenibili Ha lasciatodila sua compagnachiudendola seminuda fuori casa per oltre 15 minuti – suldel loro appartamento in L'articolo proviene da Leggilo.org.

PoliteKosmo : @Valenti00278189 Valentina ?????? Ho una brutta notizia da darti ??????in Italia, da Basaglia, abbiamo chiuso tutti i… - marti_sobrieta : Negli anni ho imparato da Giulia Valentina che bisogna avere delle cose incartate in borsa per quelle volte in cui… - valentina_mulas : @StefanoAnnarel1 Esattamente e soprattutto da quelle parti stanno bene, evidentemente la fiducia che ottiene da 15 anni è meritata. - StefanoAnnarel1 : @valentina_mulas Se la votano da 15 anni ci sarà un perché e non elezioni farsa come in Russia o Venezuela. - LaStampa : Orlando Jason Held aveva smesso con il calcio. A 26 anni gioca a Carpignano Sesia, in Prima categoria piemontese: “… -