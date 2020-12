Vaccino | tutti i dubbi sulle allergie Burioni | ' Efficacia non pregiudicata'

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - ItaliaViva : Farò il vaccino e credo che sarebbe bello che tutti i leader politici italiani dimostrassero che è finito il tempo… - borghi_claudio : @RobertoBurioni Eh caro Burioni. Dica ai suoi colleghi di mettersi d'accordo. Questo a occhio è proprio uno studio… - myideaofbeauty : @domenicaamara Si si sto meglio grazie ?? aspetto martedì per poter fare il vaccino antinfluenzale e finalmente torn… - Elleenne1 : RT @DarkLadyMouse: Nel paesino dove lavoro, un centinaio di abitanti, su una decina di contagiati due cristiani son morti di covid. Ma voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino tutti

Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il vaccino anti-Covid obiettivo degli hacker. Il prodotto della Pfizer-Biontech è stato oggetto di un cyber-attacco ...«Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata covid, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ...Vaccino per tutti.Ora che siamo abbastanza certi che un vaccino anti Covid, più vaccini, sono finalmente arrivati, dobbiamo domandarci: quando davvero quello che ci tocca sarà disponibile per tutti?Vaccino Covid, Salvini: “Io mi metterò in fila” “Ovviamente poi mi metterò in fila – ha continuato Salvini -. Perché giusto che prima vengano vaccinate le categorie più a rischio“. Non è la prima volta che il capo del Carroccio mostra dubbi e reticenze riguardo al vaccino anti Covid.Bill Gates: «Covid, vaccino per tutti o sarà il disastro» Gli Stati meno abbienti rischiano di immunizzare solo il 14 per cento della popolazione. Le vittime raddoppierebbero: una catastrofe morale