Vaccino Pfizer contro il Covid è efficace al 95%. Uno studio definisce “impressionanti” i risultati (Di giovedì 10 dicembre 2020) I dati di fase 3 sul candidato Vaccino anti Covid-19 sviluppato dall’americana Pfizer con la tedesca Biontech sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine. L’articolo è intitolato Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRna Covid-19 Vaccine, primo firmatario Fernando P. Polack. Sulla rivista compare anche un editoriale che definisce “impressionanti” i risultati. E “un trionfo” i tempi della messa a punto di un Vaccino anti Sars-CoV-2. «Per sviluppare la maggioranza dei vaccini sono stati necessari decenni – osservano gli autori – mentre in questo caso è probabile che nell’arco di un anno si passi dal concepimento all’uso su larga scala». Vaccino Pfizer, lo studio Lo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) I dati di fase 3 sul candidatoanti-19 sviluppato dall’americanacon la tedesca Biontech sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine. L’articolo è intitolato Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRna-19 Vaccine, primo firmatario Fernando P. Polack. Sulla rivista compare anche un editoriale che. E “un trionfo” i tempi della messa a punto di unanti Sars-CoV-2. «Per sviluppare la maggioranza dei vaccini sono stati necessari decenni – osservano gli autori – mentre in questo caso è probabile che nell’arco di un anno si passi dal concepimento all’uso su larga scala»., loLo ...

RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - Rinaldi_euro : Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – - lu_fer1975 : RT @RobertoBurioni: Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo' di… - Je_Scotti : RT @MassimilianRic: Prendiamo il vaccino Pfizer messaggero RNA ? La sperimentazione dove è stata pubblicata? -