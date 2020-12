Vaccino: ” La Gran Bretagna sta correndo un rischio che non si dovrebbe correre mai” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, esprime perplessità sulla procedura di emergenza applicata in Gran Bretagna per velocizzare la distribuzione del Vaccino anti-Covid. “Non è una buona idea quella di prendere i dati che ti consegna l’industria, mettere il timbro e distribuire“. Non ha dubbi Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, esprime perplessità sulla procedura di emergenza applicata inper velocizzare la distribuzione delanti-Covid. “Non è una buona idea quella di prendere i dati che ti consegna l’industria, mettere il timbro e distribuire“. Non ha dubbi Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema – L'articolo proviene da Leggilo.org.

Le persone che soffrono di allergie possono essere sottoposte al vaccino anti Covid? Una domanda che si pongono in molti dopo la r accomandazione da parte della Mhra (l’autorità nazionale sul controll ...

