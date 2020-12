Vaccino coronavirus | Rasi ex direttore Ema | “Spero ok entro 29 dicembre | incauta la decisione di Londra”

MedicalFactsIT : Coronavirus: l’FDA americano ha approvato il vaccino Pfizer. Ottima notizia e i dati sembrano troppo belli per esse… - Rinaldi_euro : Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – - ilpost : Margaret Keenan, una novantenne che vive a Coventry, ha ricevuto una dose del #vaccino, diventando la prima persona… - vuilly : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, sondaggio #Usa, solo metà popolazione vuole il vaccino. Un quarto degli americani adulti non vuole farsi vaccinar… - factanza : ?????? Gli #EmiratiArabi hanno registrato il #vaccino cinese, efficace all’86%. Il ministero della salute ha annuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino coronavirus

Vaccino coronavirus, parla Guido Rasi, ex direttore Ema: "Raggiungere in fretta immunità di gregge e proteggere chi non risulterà immune".L'ex direttore Ema: "La protezione inizia e diventa più forte da 15 giorni dopo la prima iniezione. A 30 giorni si è protetti" ...Vaccino coronavirus, parla Guido Rasi, ex direttore Ema: "Raggiungere in fretta immunità di gregge e proteggere chi non risulterà immune".E' la riflessione dell'ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, Guido Rasi. L'Ema, ha spiegato, "sta facendo una revisione attenta di tutti i casi, a differenza di Uk, che ha...Lo ha spiegato ad Agorà su Rai3 Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, docente di Microbiologia all’università Tor Vergata di Roma.