Vaccino anti-Covid, sono 6,4 milioni le persone con priorità in Italia. L’Aifa avrà un suo Comitato tecnico scientifico (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il ministero della Salute, sulla base dei dati Istat, ha quantificato in 6,4 milioni le persone che riceveranno prioritariamente il Vaccino contro il Coronavirus in Italia. Rientrano in questa stima gli operatori sanitari e sociosanitari, che in Italia sono 1.404.037, il personale e gli ospiti delle Rsa, 570.287, e gli anziani over 80 anni, 4.442.048. La categoria tra i 60 e i 79 anni, che verrà vaccinata in una delle fasi successive, conta invece 13.432.005 individui. I pazienti cronici sono 7.403.578. L’Aifa al lavoro sulla sicurezza del Vaccino Nel testo del Piano strategico si legge che L’Aifa, Agenzia Italiana del farmaco, «si doterà di un Comitato ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il ministero della Salute, sulla base dei dati Istat, ha quficato in 6,4leche riceveranno prioritariamente ilcontro il Coronavirus in. Rientrano in questa stima gli operatori sanitari e sociosanitari, che in1.404.037, il personale e gli ospiti delle Rsa, 570.287, e gli anziani over 80 anni, 4.442.048. La categoria tra i 60 e i 79 anni, che verrà vaccinata in una delle fasi successive, conta invece 13.432.005 individui. I pazienti cronici7.403.578.al lavoro sulla sicurezza delNel testo del Piano strategico si legge che, Agenziana del farmaco, «si doterà di un...

RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - enzomazza : Ecco Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti Covid - Startmag - SimoneBellandi1 : contenitori per l'incontinente querelante Cts, Iss e Pfizer smentiscono Arcuri sulle siringhe per il vaccino anti C… - ElleBiUno : @sadecesen_2016 Auguri ??(è lunghino) -