Vaccino anti Covid, prevista l'assunzione di 16mila medici e infermieri (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il piano di vaccinazioni anti-Covid in Italia sarà un'impresa straordinaria, che coinvolgerà una quantità elevatissima di personale. Al primo posto, naturalmente, i lavoratori del Servizio sanitario nazionale, ai quali verranno affiancati circa 16mila neoassunti, dei quali 3mila saranno medici. È questa la stima del commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, riportata da la Repubblica. Sotto contratto verranno messi laureati in medicina, specializzandi, pensionati, infermieri, assistenti sanitari e personale amministrativo.

