Vaccino anti Covid agli allergici? La risposta di allergologi e immunologi dopo i due casi di Londra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le persone che soffrono di allergie possono essere sottoposte al Vaccino anti Covid? Una domanda che si pongono in molti dopo la raccomandazione da parte della Mhra (l’autorità nazionale sul controllo dei farmaci in Gran Bretagna) di non sottoporre alla vaccinazione chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. Sul punto l’immunologa Antonella Viola, in un posto su Facebook, ha scritto dei due casi segnalati a Londra: “A quanto pare entrambi soffrivano di allergie importanti, cioè in grado di causare anafilassi sistemica. La raccomandazione è quindi di non sottoporsi alla vaccinazione in caso di allergie gravi (pazienti che hanno cioè bisogno di avere con sé adrenalina o che hanno comunque avuto reazioni di shock anafilattico in passato; di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le persone che soffrono di allergie possono essere sottoposte al? Una domanda che si pongono in moltila raccomandazione da parte della Mhra (l’autorità nazionale sul controllo dei farmaci in Gran Bretagna) di non sottoporre alla vaccinazione chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche. Sul punto l’immunologa Antonella Viola, in un posto su Facebook, ha scritto dei duesegnalati a: “A quanto pare entrambi soffrivano di allergie import, cioè in grado di causare anafilassi sistemica. La raccomandazione è quindi di non sottoporsi alla vaccinazione in caso di allergie gravi (pazienti che hanno cioè bisogno di avere con sé adrenalina o che hanno comunque avuto reazioni di shock anafilattico in passato; di ...

pdnetwork : Mattarella ha annunciato che farà il vaccino anti-Covid. Contro la virulenta reazione da parte di negazionisti e no… - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - Tg3web : La somministrazione del vaccino anti covid si prenoterà con una app. In Italia si partirà solo a fine gennaio. - valterpianezzi : RT @NicolaPorro: Ecco come i giornali hanno costruito la mezza bufala anti inglese sul farmaco e le allergie ?? #IlRuggito di @CorradoOcone… - sofonisba55 : RT @Open_gol: Cos'è la quarta fase di sperimentazione e con che criteri andranno distribuiti i vaccini per il Coronavirus? L'Appello di Pat… -